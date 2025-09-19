VaiOnline
San Gavino.
20 settembre 2025 alle 01:11

Una grande festa per la centenaria 

Grande festa a San Gavino per Maria Sabiu, che ieri ha compiuto cento anni circondata dall’affetto di figlie, nipoti e amici. La nonnina ha anche ricevuto la visita del sindaco Stefano Altea con la vice sindaca Rachele Carrisi, del primo cittadino di Sardara (paese in cui è nata) Giorgio Zucca e dell’assessore Antonio Mameli.

Maria Sabiu si è sempre dedicata alla famiglia che ha costruito con il marito Luigi Porcu, deceduto tanti anni fa. Dal matrimonio ha avuto quattro figlie (Annalisa, Sandra, Lucia e Paola), cinque nipoti e tre pronipoti. «Mia mamma – racconta la figlia Annalisa – ogni mattina usciva a comprare l’Unione Sarda che leggeva tutti i pomeriggi e ancora oggi cura il giardino. A casa sua in estate c’è il ritrovo del vicinato di via Paderi: è una donna allegra di carattere e si fa voler bene. Beve anche un bicchiere di vino a pranzo e a cena».

