Una grande amicizia con un fatale destino 

Avevano un desiderio che si alimentava giorno dopo giorno: vivere serenamente la loro grande amicizia, le stesse gioie, il lavoro. Michele Coinu, Marco Innocenti, Michele Soddu e Lorenzo Figus erano davvero come fratelli. Amavano il mondo equestre. Condividevano una grande passione per i cavalli. Avevano partecipato alle pariglie estive per Santu Gristolu, San Cristoforo. Erano giovanissimi e particolarmente conosciuti e amati in tutto il paese. Quella stessa comunità sulle valli del Gennargentu che oggi si sente distrutta, unita dal cordoglio per le famiglie dei quattro ragazzi uccisi da un funesto destino. L’abbraccio di giovani e anziani, per tutta la giornata di ieri, in un viavai silenzioso e composto verso le case di quei ragazzi, provando a offrire conforto alle famiglie terribilmente sotto choc. I genitori di Michele Coinu mercoledì non erano a Fonni, subito sono stati allertati da alcuni amici. Poi la tragica notizia.

Un legame fraterno

Michele, Marco, Michele e Lorenzo erano uniti da una profonda sintonia. Un rapporto, il loro, che li vedeva insieme anche sul posto di lavoro, l’azienda Fattorie del Gennargentu. Di recente avevano trovato nell’impresa agroalimentare gestita dalla famiglia della sindaca Daniela Falconi una seconda casa. Imparando con dedizione e spirito di sacrificio, arti e saperi delle produzioni che dal paese barbaricino, raggiungono tutto il mondo. «Siamo distrutti - dice commossa la prima cittadina Falconi, che ha proclamato il lutto cittadino per la giornata di oggi – ma ci tiene forti, anche in questo drammatico momento, la convinzione di non voler lasciare sole le quattro famiglie che hanno bisogno di tutto il nostro sostegno. È un dolore immenso che non si cancellerà e che dovremo affrontare giorno per giorno tenendo viva la memoria di quattro ragazzi».

Lo strazio

Sui social anche il pensiero dell’imprenditrice Raffaella Mureddu, madre di un coetaneo, amico fin dall’infanzia delle giovani vittime. E proprio Mureddu partendo dal ricordo di Michele Soddu e Michele Coinu, ha raccontato: «Per tutti noi erano, sono e resteranno “opari Caporale e opari Carcetta”». Poi su Lorenzo Figus: «Arriva qualche anno dopo, ma ci ha messo veramente poco a farsi volere bene, aveva un sorriso potente e quando salutava inarcava le sopracciglia e le fossette disegnavano il suo viso». E così anche Marco Innocenti che Mureddu definisce «uno di famiglia, de “drainto”, un gigante dal cuore buono». La donna «persa in un silenzio quasi assordante» conclude con la speranza che il sacrificio dei giovanissimi «sia un monito per ogni giovane di Fonni e non solo, affinché nessun’altra madre, nessun altro padre, nessun altro familiare o amico debbano salutare un ragazzo in questo modo».

Il cuore dell’Isola

Attestati di vicinanza anche dai paesi vicini come Mamoiada, Lodine, Gavoi, Ollolai, Sarule, Orani. A Desulo, in segno di solidarietà, la proclamazione del lutto cittadino da parte del sindaco Gian Cristian Melis. A cui si è unita la Pro Loco, interrompendo la pubblicazione di contenuti social per La Montagna Produce, in programma da oggi: «A Fonni - dice Melis - ci lega un comune filo conduttore fatto di storici legami e fraterne amicizie. È un dolore che ci tocca indistintamente tutti e in questo triste momento il nostro pensiero va ai genitori dei ragazzi, conosciutissimi anche nel nostro paese dove erano benvoluti da tanti loro coetanei. E soprattutto apprezzati per l’esempio di educazione che li animava. Siamo sconvolti». Bandiere a mezz’asta nel Municipio di Nuoro. Cordoglio da Bim Taloro, organizzazioni sindacali, Presidenza della regione, mondo sportivo e dell’associazionismo. In prima linea la Nuorese Calcio, l’Associazione ippica siniscolese, le maschere tradizionali di Ula Tirso de S’Urtzu e Sos Bardianos, i Boes e Merdules di Ottana, i Mamuthones di Mamoiada.

