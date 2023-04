Una graduatoria per i posteggi degli ambulanti  

Il Comune ha indetto un concorso per la formazione di graduatorie per l’assegnazione di posteggi per il commercio o per la somministrazione di alimenti e bevande su area pubblica durante le sagre o altri appuntamenti sociali e culturali, come Su fogaroni, il Carnevale sinnaese, il Pellegrinaggio di Bonaria, le feste di San Gregorio, Sant’Isidoro, San Basilio , Santa V ittoria, Santa Barbara, San Giuseppe, Sant’Elena, San Bartolomeo, Cosma e Damiano. E, poi, l'Estate sinnaese, la Festa dei popoli e il Natale sinnaese.

Come è specificato nel bando, l’assegnazione del posteggio specifico avverrà in occasione delle singole manifestazioni in base a quelli disponibili, attingendo alla graduatoria dei partecipanti allo stesso bando suddivisa per manifestazioni ecategorie merceologiche del regolamento per il commercio su aree pubbliche.

Qualora non siano coperti tutti i posteggi liberi mediante l’utilizzo di questa graduatoria, l’amministrazione prenderà in considerazione le istanze in sovrannumero. Le graduatorie che saranno formate con questo bando saranno suddivise in categorie e distinte per ogni manifestazione e avranno una durata da cinque anni. (r. s.)

