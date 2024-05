Una... “Gloria” di Girotonno! 

Ventennale da ricordare per il Girotonno che annuncia il suo calendario di spettacoli in programma a Carloforte. Elettra Lamborghini, Uccio De Santis con Umberto Sardella e Antonella Genga e la superstar Umberto Tozzi sono gli artisti che si esibiranno gratuitamente sul palco della rassegna dedicata all’antica tradizione del tonno rosso del Mediterraneo, in programma dal 30 maggio al 2 giugno sull’isola di San Pietro.

30 maggio

Giovedì 30 maggio si comincia con l’eclettica e talentuosa Elettra Lamborghini, cantante da oltre 1,6 miliardi di stream in tutto il mondo e 500 milioni di visualizzazioni. Reduce del successo di Elettraton, il suo secondo album di inediti con la certificazione del disco d’oro con il singolo “Mani in alto”, Elettra salirà sul palco di Carloforte per una serata indimenticabile. La star, nota al pubblico per i suoi successi in grado di unire diversi stili, dal pop al reggaeton, trasmetterà la sua vibrante energia ai suoi numerosissimi fan. Un mondo fatto di contaminazioni, quello di Elettra Lamborghini: dalle lingue, in bilico tra l’italiano, l’inglese e lo spagnolo, alle immagini e ai suoni che si rincorrono dall’Europa agli Stati Uniti fino in Sud America. Elettra si avvicina allo show biz a partire dal 2015 partecipando come ospite o concorrente in programmi e reality in Italia e all’estero come “Chiambretti Night”, “MTV Riccanza”, “Geordie Show”. Nel 2023 è uno dei quattro giudici di “Italia’s got Talent. Nel 2018 pubblica il suo primo singolo, “Pem Pem”, che diventa subito un tormentone certificato con 2 dischi di platino. Il primo album arriva nel 2019, “Twerking Queen”, anch’esso disco di platino, che prende il nome dall’abilità di Elettra nel ballare il twerkling, tanto da essere stata “incoronata” regina italiana del twerkling. Nel 2020, la partecipazione al Festival di Sanremo con “Musica (e il resto scompare)”, doppio platino.

31 maggio

Venerdì 31 maggio si ride con Uccio De Santis che torna al Girotonno accompagnato dai volti storici del suo programma televisivo “Mudù”, ovvero Umberto Sardella e Antonella Genga. Lo show “Stasera con Uccio” è un mix esplosivo di monologhi, un viaggio attraverso gag irresistibili e racconti di vita, alternati con video che hanno fatto la storia del suo show. In forma di monologo e di sketch a due, lo spettacolo racconta la vita di un comico “per vocazione”.

1 giugno

Sabato 1 giugno la grande musica italiana sbarca a Carloforte con Umberto Tozzi che, con 80 milioni di dischi venduti, è uno degli artisti nazionali di maggior successo di sempre. Autore di brani intramontabili, il cantautore a cavallo tra gli anni ‘70 e ‘80 ha fatto ballare migliaia di persone con hit che fanno parte della storia della musica italiana come “Ti amo” o “Gloria”, successo planetario che da solo ha venduto 29 milioni di copie in tutto il mondo conquistando le vette delle classifiche europee. Artista che è riuscito a interpretare un'epoca riuscendo a entrare nel cuore non solo della sua generazione ma anche di tutte quelle venute dopo, Tozzi farà ascoltare al Girotonno i suoi più grandi successi, da “Stella stai” a “Si può dare di più” e “Gli altri siamo noi”. Dopo il grande successo delle sue tappe europee, Tozzi sarà a Carloforte per uno spettacolo di grande musica. Per cantare sotto le stelle dell’isola.

Gli artisti di strada

Ma a Carloforte tornano anche i girobuskers. I PyròVaghi, artisti del fuoco, raccontano la loro storia d'amore attraverso la danza con il fuoco. Spettacoli pirotecnici con narrazione e musica, per raccontare storie d'amore, di guerra e rinascita. Giovedì 30 e venerdì 31 maggio alle 18.30 in piazza Pegli e alle 20.30 alla Banchina Mamma Mahon. I Tartonnos, invece, sono artisti di strada professionisti che omaggiare Fabrizio De André. Propongono una miscela affascinante di suoni del Mediterraneo, nel segno dello spirito grande cantautore. Giovedì 30 e venerdì 31 maggio alle 18.30 alla Banchina Mamma Mahon e alle 21 in piazza Pegli; sabato 1 giugno alle 18.30 e alle 21 in piazza Pegli; domenica 2 giugno alle 11 e alle 13 in piazza Pegli.

