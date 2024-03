«Una Giunta di fine mandato» 

Nel mezzo della bufera politica, dopo la sconfitta elettorale e l’abbandono dell’assessora comunale Fausta Moroni, il sindaco esterna un’apparente tranquillità lasciando cadere gli appelli delle varie opposizioni a farsi da parte. «Sono molto sereno. Nessuno può pensare che uno abbandoni la nave, non esiste. Se ci sono conflittualità come in ogni famiglia si affrontano. La politica serve a questo», dice Andrea Soddu. Sa che la sua Giunta monocolore traballa più che mai, la sua maggioranza non ha i numeri per guardare lontano, il soccorso finora arrivato in Consiglio da Psd’az e centrodestra è meno scontato di prima. Perciò sembra aprire alla proposta di una Giunta di fine legislatura, soluzione prospettata dal circolo Pinna Catte, che alle regionali ha sostenuto la neo presidente Alessandra Todde. Scenario possibile alla luce del fatto che ora, se si andasse al voto anticipato per il Comune, la coalizione più pronta potrebbe essere quella del centrodestra viste le divisioni del fronte opposto: l’area Soru con il sindaco da un lato, il Campo largo dall’altro con il Pd che sta in minoranza.

La proposta

«Soddu dovrebbe azzerare l’intera Giunta e proporre al campo del centrosinistra (Pd, Cocco, Guccini, Guria, Bidoni) una Giunta di fine legislatura che, con il sostegno della presidente Todde, possa rimettere in sesto il disastro politico e amministrativo da lui creato. Senza questo passaggio il naufragio anticipato sarà inevitabile», sostiene il circolo Catte Pinna, movimento d’ispirazione socialista che alle elezioni comunali del 2020 ha sostenuto il consigliere Narciso Guria, esponente di quell’intergruppo che ha lasciato la maggioranza e rotto con Soddu. Alle regionali l’area del dissenso s’è presa la rivincita con l’elezione di Sebastian Cocco, presidente del Consiglio comunale, promosso con la lista “Uniti per Alessandra Todde”.

Disponibilità

«Non sono stato contattato, nel caso lo fossi si ragionerà sulle varie proposte in campo», commenta Soddu che non chiude all’idea di un confronto allargato alle forze vincenti alle regionali. Dice: «Apparteniamo a un campo politico che deve dialogare. Ogni dialogo è benvenuto per costruire occasioni di futuro politico». Il riferimento è all’alleanza che fa capo a Todde e a quella sconfitta di Soru. «Le regionali sono passate, guardiamo al domani per un centrosinistra più forte possibile. Serve una grande aggregazione», sottolinea Soddu. Insiste sul “campo politico”, ovvero il centrosinistra. «Qui vogliamo lavorare per costruire la solidità di questo campo politico». Evita invece di commentare le dimissioni di Fausta Moroni. «Ci saranno tempi e modi per ragionarci», dice solo. Aggiunge: «La discussione politica è normale, si affronterà con ragionevolezza, calma e positività con tutte le parti politiche». In questa fase complicata per Soddu la grande coalizione potrebbe essere una scialuppa di salvezza: implica però la fine della sua aggregazione civica che finora ha sempre difeso.

RIPRODUZIONE RISERVATA