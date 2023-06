Una Giunta decisa dalle preferenze 

In Giunta i più votati. Età media 48 anni. Quattro uomini e due donne. Due soli componenti (Marcello Ladu e Fausto Mascia) del nuovo esecutivo comunale di Tortolì conoscono, per esperienze passate, le dinamiche della maggioranza, due (Irene Murru e Vincenzo Nieddu), hanno toccato con mano la macchina amministrativa dai banchi dell’opposizione e altri due (Luigi Cardia e Rita Cocco) sono neofiti. Undici i giorni che il sindaco Ladu, insegnante di 45 anni, ha impiegato per elaborare la rosa dei nomi. Sono i numeri della Giunta la cui composizione è chiara in attesa del primo consiglio.

Le rivendicazioni

Fabrizio Porrà (57), esponente del gruppo di opposizione Obiettivo 2030, stringe idealmente la mano alla nuova squadra di governo. «Faccio i migliori auguri alla Giunta Ladu», esordisce Porrà. Convenevoli di rito a parte, l’insegnante rivendica un ventaglio di interventi promossi dalla precedente amministrazione, della cui genesi ha ereditato il timone. «Non conosco operativamente ciascuno degli assessori nei ruoli assegnati, ma auspico che la nuova Giunta dia pronta esecuzione alle opere già finanziate e immediatamente cantierabili tra cui l’asilo nido degli Ortolani, il progetto rambla, che è l’anello di congiunzione e riqualificazione urbana più importante dagli anni Settanta a oggi con il verde attrezzato e percorsi ciclopedonali dal centro di Tortolì al parco La Sughereta, la fascia di mitigazione Intermare, dall’incrocio di via Porto Frailis a via Lungomare, il completamento di corso Umberto con sottoservizi e lastricato, la sistemazione di viale D’Annunzio, l’ammodernamento del teatro San Francesco, e la realizzazione degli interventi a beneficio della sicurezza nel polo scolastico di Monte Attu. In più ricordo alla Giunta che l’amministrazione Cannas ha promosso un concorso di idee per i percorsi ciclabili e pedonali dell’intera cittadina».

Le opposizioni

«Ritengo che il sindaco abbia usato il criterio del buon senso. Auguriamo buon lavoro alla Giunta e noi - dice Filippo Cherchi (37), segretario cittadino Pd e consigliere di minoranza - faremo opposizione leale e costruttiva. Confidiamo nei migliori risultati per Tortolì». Chi i risultati attende di vederli è Franco Pili (61), capogruppo di Cambiamo insieme: «Sono tutte brave persone, ora attendiamo i risultati». Sintetico anche il commento di Tiziana Mameli (50), terza componente del gruppo guidato da Pili: «Auguri di un’amministrazione responsabile e proficua». Bada al sodo pure Lara Depau (54), del gruppo Libera Tortolì: «Confidiamo che la Giunta possa mettersi subito al lavoro per il bene della comunità».

