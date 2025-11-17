Una giovane in bici travolta e uccisa da un’auto 

Mancavano davvero poche centinaia di metri. Le luci dell’ingresso di Riola si avvicinavano sempre più; qualche pedalata per superare il distributore di benzina e poi Silvia Obino era a casa. Dove però non è mai arrivata, travolta da un’auto che procedeva nella stessa direzione, lungo la Statale 292.

L’incidente

L’impatto è avvenuto poco dopo la mezzanotte di ieri: la 36enne stava tornando nel suo paese dopo aver trascorso la serata a Nurachi. In sella alla sua bici stava percorrendo la strada che, oltre a non avere uno spazio riservato alle biciclette non è illuminata ed è molto stretta. Superata la prima rotonda è stata travolta da una Fiat Punto che procedeva nelle stessa direzione. La ragazza è stata sbalzata dalla bici, colpendo il parabrezza dell’auto e finendo ai bordi della strada.

I soccorsi

L’autista si è immediatamente fermato dopo l’impatto, ha prestato i primi soccorsi e nello stesso tempo ha chiamato il 118. L’ambulanza è arrivata nel giro di pochi minuti nel luogo dell’incidente: i medici hanno tentato in tutti i modi di rianimare la 36enne, invano purtroppo.

Indagini

Ovviamente sulla Statale 292 è arrivata anche una pattuglia della polizia che ha iniziato a raccogliere i primi elementi per capire la dinamica dell’incidente. Soprattutto bisogna verificare la velocità dell’auto ma anche se la bici della ragazza aveva le luci funzionanti e lei indossava il giubbotto rifrangente.

Da una prima ricostruzione e soprattutto dai segni lasciati sul parabrezza della Punto sembra proprio che Silvia Obino stesse pedalando lungo la linea continua che costeggia il bordo strada. In ogni caso sia la bici che l’auto sono stati messi sotto sequestro in attesi di ulteriori esami.

Precedente

Esattamente tre anni fa è successo un incidente simile a quello capito nella notte di ieri. In quel caso era un 28enne che in bici stava tornando a casa dopo il lavoro, quando all’uscita di Nurachi è stato travolto da un’auto. L’ultima croce, prima di quella di ieri, tra una miriade di incidenti che si verificano non solo in quel tratto di strada ma lungo tutta la Statale 292. ( m. m. )

