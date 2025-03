Una giovane ferita: momenti di paura  

È entrata in un negozio di via Is Mirrionis con una vistosa ferita a un braccio: perdeva molto sangue e si lamentava. Immediata la chiamata al 118 per i soccorsi ma anche alla Polizia, essendoci il dubbio che la giovane potesse essere stata accoltellata. Sono stati momenti concitati e di grande apprensione. Metre la donna veniva soccorsa da medici e infermieri, per poi essere accompagnata in ospedale al Santissima trinità con assegnato un codice rosso (per fortuna non è in pericolo di vita), i poliziotti hanno chiarito che la giovane si era ferita autonomamente, mandando in frantumi il vetro di una porta della sua abitazione.

