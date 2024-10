Una giovane ambientalista si mobilita per ripulire le borgate dai rifiuti 

Ripulire le borgate di Castiadas dalla plastica e dalle lattine abbandonate con una serie di giornate ecologiche da organizzare nel mese di ottobre. L’iniziativa è di Silvia Spano, la giovane di Castiadas che da anni trascorre una parte del suo tempo libero per ripulire le spiagge dai rifiuti. «Gli incivili – spiega – non accennano a diminuire, solo per fare un esempio in questi giorni nei pressi dell’Annunziata ho raccolto centinaia di lattine di birra abbandonate a bordo strada, tutte della stessa marca. Possibile che le persone non capiscano il danno che stanno causando all’ambiente?». Le date delle giornate ecologiche saranno pubblicate sulle pagine social della giovane: «Ci organizzeremo in base alla disponibilità dei volontari – aggiunge – e poi di volta in volta ci incontreremo in un punto per poi partire verso la varie borgate. Cerchiamo di collaborare tutti, anche i non residenti. È importante raccogliere i rifiuti così come è importante sensibilizzare i cittadini sulla necessità di lasciare pulito il territorio«. (g. a.)

