Una “giostra” nell’ovile del futuro 

Assemini. Il piccolo Jacopo si sente come al luna park. Nell’azienda di famiglia è arrivata una giostra speciale, la nuova mungitrice: gigante, colorata, modernissima e grande. La più grande d’Italia. Il bambino ha 4 anni. È figlio di Antonio Scalas, l’imprenditore di Assemini che nei giorni scorsi ha inaugurato la nuovissima sala di mungitura nell’ovile futurista, dove alleva 3400 pecore. Punta su tecnologie all’avanguardia, banche dati, intelligenza artificiale e ecosostenibilità per rinnovare una tradizione familiare secolare. «Mio bisnonno Luigino nel 1939 a causa degli eventi bellici – racconta Antonio Scalas – fu precettato per selezionare e quindi requisire il bestiame in tutta la Sardegna per sfamare le truppe militari. Era in grado, tra le altre cose, di individuare il peso al grammo di una bestia». Chissà cosa avrebbe pensato dopo aver visto la grande mungitrice.

Progetto sperimentale

«Si tratta di un progetto sperimentale – racconta l’imprenditore – che ha coinvolto diverse aziende tra cui la Tdm. L’impianto somiglia a quelli già realizzati per i bovini, ma è stato adattato all’allevamento ovino». La sala di mungitura è dotata di 72 postazioni. Per montare la mungitrice sono stati necessari tre mesi di lavoro. «Abbiamo fatto tutte le verifiche – continua Scalas – e chiesto che fosse funzionale al nostro modo di operare. La prima fase è andata benissimo, ma per vedere le macchine a regime bisognerà aspettare ancora qualche mese, quando sarà conclusa la stagione dei parti». Il lavoro degli addetti alla mungitura fa i conti con la tecnologia. Tutte le fasi delle operazioni vengono monitorate attraverso applicazioni sullo smartphone e un computer sistemato nell’ufficio che si affaccia sulla sala di mungitura. «La produzione di latte di ogni capo – spiega Scalas – viene controllata in tempo reale».

La mungitura

Nella grande ruota al centro di un capannone nuovo di zecca si possono mungere mille capi in un’ora. Nell’azienda vengono allevate pecore di razza Assaf. «Con gli ovini di razza sarda, che sono meno produttivi – specifica Scalas – si arriva anche a 1300 capi in un’ora». La mungitrice è l’ultima arrivata in un’azienda che da anni ha scelto la strada dell’innovazione. «Non ho paura della tecnologia – aggiunge l’imprenditore – quando studiavo nell’istituto agrario a Roma immaginavo una struttura multifunzionale. Noi oggi abbiamo ristorante a chilometri zero, agriturismo e un ramo d’azienda che vende le trebbie di birra. In vent’anni siamo riusciti a valorizzare un sottoprodotto, dando una mano al territorio e creando un alimento zootecnico ecosostenibile al cento per cento».

L’intelligenza artificiale

«Le stalle sono dotate di impianti di ventilazione e tende laterali che proteggono gli animali – conclude Scalas – sono stati realizzati dalla Cmp di Brescia. Le strutture metalliche le ha costruite la ditta Rota. Grazie ai ventilatori siamo riusciti ad arginare la lingua blu, appena 15 casi su 3400 ovini allevati. Tra qualche settimana ogni ovino avrà un collare speciale. Questo ci consentirà di monitorare il bestiame con un software che elabora i dati grazie all’intelligenza artificiale. In tempo reale si potranno conoscere le condizioni di salute dell’ovino e tutelare al meglio il benessere animale». Nei giorni scorsi l’azienda Scalas è stata visitata da Battista Cualbu, presidente di Coldiretti Sardegna, e da tanti allevatori arrivati da tutta l’Isola per scoprire i segreti della “giostra” per mungere le pecore.

