Ex Manifattura.
01 ottobre 2025 alle 00:36

Una giornata sulla didattica scientifica 

“Dalla scienza alla scuola in un click” è il tema dell’incontro internazionale che si svolge stamattina alle 9 nella sala conferenze dell’ex Manifattura tabacchi, in viale Regina Margherita 33. L’iniziativa è del Crs4, fa parte del progetto Riale-Eu e rappresenta un’occasione unica per osservare da vicino come il mondo della ricerca scientifica stia dialogando concretamente con quello dell’istruzione.

L’appuntamento riunisce docenti, ricercatori, studenti e rappresentanti istituzionali in una giornata dedicata alla didattica scientifica innovativa, con momenti di confronto, esperienze dirette e riflessioni sui temi chiave del progetto.

Mattina dedicata alla presentazione dei risultati del progetto, alla partecipazione delle scuole coinvolte e a una riflessione sul ruolo dell’intelligenza artificiale nella didattica. Momenti di dialogo con ospiti come Marco Buttu, ricercatore dell’Inaf, e Davide Coero Borga, autore, divulgatore scientifico e volto di Rai Cultura, che accompagnerà il pubblico per tutta la giornata e interverrà con una riflessione finale sulla figura del ricercatore oggi.

Nel pomeriggio, spazio al confronto con cinque tavoli tecnici dedicati a didattica, innovazione, intelligenza artificiale, territorio e società. L’iniziativa si concluderà con una plenaria aperta per tracciare prospettive future.

