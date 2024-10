Una giornata sul futuro delle professioni 

Una giornata di incontro e scambio fra aziende e community dell’Istituto europeo di design per condividere ispirazioni e progettualità su innovazione, design e futuro delle professioni. È il menu di “Vision”, oggi dalle 17 nell’aula magna di Villa Satta in viale Trento. La sede dello Ied sarà uno spazio di confronto per imprenditori, giovani designer, professionisti interessati a condividere progetti, proposte per il territorio, visioni.

L'obiettivo dello Ied è fare da aggregatore delle nuove tendenze e delle aspirazioni che emergono dal tessuto imprenditoriale e sociale.

Durante “Vision” gli interventi di protagonisti del contesto locale e nazionale. Aprirà i lavori il direttore delle testate del gruppo L’Unione Sarda, Emanuele Dessì, per una panoramica sul futuro delle professioni legate all’editoria, ma anche su criticità e prospettive del fare impresa in Sardegna.

Poi Marco Duò, communication manager e copywriter, sul tema “C’è sempre una storia da raccontare”; Alice Soru, Ceo e fondatrice di Open Campus, sul “Valore della relazione nell’era del remote working”; Stefano Carta Vasconcellos, designer e vice direttore accademico Ied, su “Scuola e imprese: generazione continua di opportunità e innovazione” e Serena Bonomi, strategy e innovation consultant: “Da problema a opportunità, design oltre il prodotto”.

RIPRODUZIONE RISERVATA