Una giornata per non dimenticare la tragedia della Shoah 

Centro di aggregazione sociale, Comune e l’istituto Grazia Deledda insieme per dire “Mai più”. Promotore dell’evento Livio Lai, responsabile del Centro, che ha ideato una giornata dedicata alla memoria della segregazione razziale e della Shoah. Un’occasione per riflettere su il razzismo, le guerre, le discriminazioni e le persecuzioni. L’evento è stato aperto da un pronipote di un testimone ilbonese della vita nei campi di concentramento. Ha acceso una candela prima di lasciare spazio all’introduzione musicale con organetto, strumento dal suono evocativo, capace di richiamare il suono del treno. I ragazzi hanno poi letto alcuni passi da “Fino a quando la mia stella brillerà”, della senatrice Liliana Segre e, in chiusura, la poesia La farfalla, di Pavel Freidman, giovane deportato a Terezin. Ornella Sini, professoressa di lettere, ha commentato: «È stato un momento di riflessione su temi importanti e i ragazzi hanno dimostrato molto interesse. Ogni anno facciamo un lavoro su questi temi riportandoli anche all’attualità e i ragazzi, danno segnali positivi». Nel pomeriggio, sempre al Centro, si è svolto un altro reading aperto al pubblico con le testimonianze di alcuni ilbonesi fatti prigionieri e poi reclusi nei campi di concentramento non da ebrei ma da soldati. (p. cam.)

RIPRODUZIONE RISERVATA