Perdaxius.
27 febbraio 2026 alle 00:41

Una giornata per il microchip 

Il centro sociale di Perdaxius, il Comune in collaborazione con l'Asl Sulcis Iglesiente ha organizzato la giornata dedicata alla microchippatura gratuita.

«Abbiamo microchippato 65 cani - ha detto il veterinario Giovanni Savoldi – tutto è andato per il meglio, abbiamo ricevuto una risposta molto positiva da parte dei proprietari di cani di Perdaxius, e anche da paesi vicini». Durante queste giornate la microchippatura è gratuita ed è consigliabile effettuare questa operazione il prima possibile. «Il microchip consente di identificare l'animale in caso di smarrimento. – aggiunge il veterinario – Tutti i dati, che vengono registrati nella banca dati nazionale, includono il numero di telefono del proprietario, che sarà contattato dal Comune o dai servizi veterinari affinché possa recuperare il cane». Soddisfatto il sindaco Gianluigi Loru: «Siamo molto contenti per l’ottima affluenza. L'amministrazione è sempre sensibile alle richieste dei cacciatori e dei concittadini».

