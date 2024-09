Una giornata per dire no alle dipendenze 

Partecipazione straordinaria, ieri a Sanluri per una delle tappe del tour “No dipendenze” organizzato dall’associazione Sport e Salute con Annalisa Pusceddu, presidente del progetto.

L’impianto sportivo Campu Nou ha visto protagonisti tantissimi alunni delle scuole cittadine, curiosi e attenti in un percorso di mostre, esibizioni, stand educativi, laboratori ludici e didattici, attività artistiche e sportive.

«Ben vengano – ha detto il sindaco, Alberto Urpi – manifestazioni come questa che aiutano tanto a sensibilizzare anche i genitori sui rischi di quella che è una vera piaga per la società in cui viviamo».

Erano presenti il maggiore dei carabinieri di Sanluri, Nadia Gioviale, il comandante della Guardia di finanza, Jacopo Allera, il Serd di Guspini con Enrico Zaccheddu. E poi i cani antidroga che hanno mostrato come riescono a recuperare gran parte del traffico illecito.

Si è parlato anche di educazione stradale con i bambini della primaria. Anka Markut, imprenditrice sanlurese e madre di tre figli, ha detto la sua: «Un villaggio interessante, una guida sicura per i nostri figli».

Tanto interesse e numerose le domande poste dai ragazzi ai militari che hanno soddisfatto la loro curiosità.

Anche nello stand “no dipendenze” i giovani hanno potuto conoscere i diversi aspetti del progetto. La direzione generale dell’evento è stata curata da Roberto Betocchi. (s. r.)

