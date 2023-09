Una giornata per celebrare la pace in tutte le lingue del mondo 

Bambini e ragazzi tutti insieme, a Carloforte, per celebrare la pace in tutte le lingue del mondo. Tabarchino incluso. Ieri mattina i bambini della scuola primaria e i ragazzi della secondaria di primo grado, accompagnati dagli insegnanti, si sono incontrati “dai Baruffi”, in piazza Repubblica per la Giornata europea delle lingue. Tra cartelloni e scritte varie, la protagonista è stata la parola pace, scritta e sbandierata in diverse lingue, tra le quali non poteva mancare il tabarchino. «È stato un momento di incontro per celebrare le lingue, un tema particolarmente caro alla nostra comunità - dice la vicensindaco e assessore ai Servizi sociali e alla Pubblica istruzione Betty Di Bernardo - che è sempre molto attiva nel promuovere la nostra lingua, come dimostra il Polo linguistico tabarchino e le numerose iniziative organizzate per la promozione e la salvaguardia del tabarchino». I bambini e i ragazzi hanno animato la piazza con la loro presenza colorata. Una giornata dedicata alle lingue, l’occasione giusta per ricordare un linguista amico di Carloforte. «Abbiamo ricordato il professor Fiorenzo Toso - dice Betty Di Bernardo - uno studioso che ha fatto tanto per la valorizzazione e la promozione del tabarchino».

