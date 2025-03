Una giornata in Lambretta con lezioni di guida sulle moto 

Torna a Nuoro la manifestazione “Donna in Lambretta”. Iscritti e appassionati del gruppo Lambretta Club Sardegna domani mattina si ritroverà in piazza Italia per trascorrere insieme una giornata all’insegna dei motori d’epoca.

Con “Donna in Lambretta”, iniziativa già svolta in passato, il Lambretta Club Sardegna - spiegano gli organizzatori - intende «promuovere l’utilizzo della moto e consentire alle partecipanti di avere una lezione e prova di guida, oppure, per chi è meno coraggiosa la possibilità di farsi trasportare».

Il percorso è breve e semplice, la piazza è collaudata. A tutte le partecipanti saranno offerti mazzetti di mimose.

