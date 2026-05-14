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Santu Lussurgiu
15 maggio 2026 alle 00:12

Una giornata  ecologica sul belvedere 

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Ambiente e musica, connubio vincente, che l’associazione culturale Aidos, curatrice di Cantigos in Carrela, ha fatto proprio per la salvaguardia della natura. Domenica a Santu Lussurgiu si terrà “Ecologicantanne” , giornata ecologica giunta alla decima edizione.
Tanti volontari con vanghe, rastrelli, carriole e bidoni ripuliranno il belvedere di Sa Rocca e nella suggestiva collina, che domina il paese, cureranno gli alberelli in fitocella, piantati l’anno scorso, quindi sistemeranno l'impianto di irrigazione.

Una giornata per la salvaguardia della natura, per dare il buon esempio. Ambientalisti, appassionati di escursionismo, genitori e figli si cimenteranno nella raccolta dei rifiuti.

Con Aidos collabora il Ceas Don Deodato Meloni, la sezione locale della Protezione Civile, la Compagnia barracellare, partnership della Siete Fuentes di San Leonardo, l’evento è patrocinato dal Comune di Santu Lussurgiu. ( j. p. )

RIPRODUZIONE RISERVATA

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