Una giornata ecologica per eliminare le discariche 

Rendere il paese di San Gavino più pulito ripulendolo dalle tante discariche abusive presenti in periferia e nelle campagne: è uno degli obiettivi dei volontari del gruppo EcoCittadino, che oggi darà vita alla terza giornata ecologica. Appuntamento alle 9 nella strada sterrata nella zona laterale della fonderia.

«Siamo entusiasti di ritrovarci tutti insieme – rimarca Matteo Murgia, uno dei promotori dell’iniziativa – per contribuire alla salvaguardia dell’ambiente e fare la differenza per la nostra comunità. Inizieremo con un momento di accoglienza dei partecipanti e la presentazione delle attività previste e degli obiettivi ambientali che ci poniamo. Alle 9,30 prenderà il via l’attività di pulizia. Suddivideremo i partecipanti in gruppi per ripulire alcune aree della nostra comunità». Intorno alle 12 ci saranno le riflessioni sull’attività, un momento di condivisione delle esperienze e delle impressioni della giornata.

In precedenza i volontari del gruppo ‘EcoCittadino’ hanno ripulito l’area di Piscina Linu e quella della nuova stazione, armati di guanti, sacchetti e tanta buona volontà. La convinzione è che insieme si possa lavorare per avere un paese più pulito e più sano anche per le future generazioni. In futuro ci saranno anche nuove giornate in altre zone degradate di San Gavino. Alcune discariche sono state segnalate anche a ridosso della zona artigianale.

