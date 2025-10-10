Una giornata ecologica per dire no alla discarica 

Domani mattina, in occasione della festa patronale, l'Anspi Santa Vitalia di Is Urigus organizza la manifestazione “Piantiamo Speranza e Diciamo No alla Discarica”. L’iniziativa, che si terrà subito dopo la messa delle 10,30, prevede la piantumazione di 70 piante di macchia mediterranea, donate da Forestas.

«Vogliamo lanciare un messaggio chiaro per difendere il nostro territorio, che deve restare verde», ha dichiarato Alessandro Madeddu, presidente dell’Anspi. L’evento si inserisce nella protesta contro il progetto di discarica proposto dalla società Ekosarda, un’iniziativa che ha suscitato forti resistenze nella comunità. Il gesto simbolico vuole continuare la lotta pacifica a favore della tutela dell'ambiente, opponendosi alla realizzazione di una discarica. La protesta segue il recente incontro che si è svolto martedì nell’aula consiliare di San Giovanni Suergiu, dove Ekosarda ha presentato il progetto davanti ai cittadini e agli esperti ambientali. Durante l’incontro, la comunità e le forze politiche locali hanno manifestato la loro contrarietà al progetto, proponendo soluzioni alternative. Tra gli interventi più rilevanti, quello della consigliera di minoranza Erika Floris, che ha suggerito un'alternativa sostenibile: "Invece di una discarica, propongo di realizzare un bacino d’acqua che possa restituire al territorio la sua vocazione storica, per l’agricoltura o come risorsa per la protezione antincendio». (f. m.)

