Una giornata di sport per l’inclusione 

«Una giornata all’insegna dell’integrazione, della conoscenza, del divertimento, ma soprattutto dello sport che è per tutti e con tutti». Così l’assessore allo Sport di Arbus, Simone Murtas, presenta l’iniziativa che si è tenuta ieri al campo sportivo Santa Sofia.

«Arbus vanta un ricchissimo patrimonio di associazioni sportive e di volontariato che insieme hanno dato la possibilità di vivere lo sport e le relazioni sociali, con la Pro Loco e la Consulta giovanile. Un’esperienza ricca di emozioni, divertimento e solidarietà con l’obiettivo di contribuire a rafforzare i legami che ci uniscono come comunità», racconta Murtas. ArbuSport2024 è stato inserito nel cartellone degli appuntamenti che animano la primavera arburese nel centro urbano e nei villaggi turistici della Costa Verde. A partire dalle 15.30 e fino a tarda sera, il campo è stato animato da una serie di attività che ha coinvolto otto società, sportivi che hanno avuto la possibilità di cimentarsi in tornei, giochi e prove di calcio, calcetto, tennis, danza e molti altri. La serata si è conclusa in allegria, tanta musica e una ricca tavolata per una cena comunitaria. «Base di partenza e trampolino di lancio per l’attività del prossimo futuro», conclude Murtas. ( s. r. )

