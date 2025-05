Una giornata di sport per gli studenti  

Pallamano, pallavolo, calcio, ritmica, tennis e padel. A Decimoputzu, in via San Giorgio, ieri i ragazzi delle scuole medie (circa 300 alunni) hanno partecipato alle gare sportive. Una giornata organizzata da Decimoputzu (sindaco Antonino Munzittu), Siliqua (sindaca Francesca Atzori), Vallermosa (il sindaco Francesco Spiga) e Villaspeciosa (sindaco Gianluca Melis), uniti nell’Unione dei Comuni “I Nuraghi di Monte Idda e Fanaris”. Era presente anche la dirigente scolastica Limbania Rombi. All’evento ha collaborato anche l’associazione “Well and Fit”. Una giornata di festa dove, oltre agli alunni, c’erano anche i genitori.

«L’Unione dei Comuni, in collaborazione con gli istituti scolastici, ha organizzato la giornata dello sport con tutti i ragazzi delle quattro scuole medie», dice il sindaco di Decimoputzu Antonino Munzittu. «Questo è stato il primo anno che l’istituto comprensorio è stato allargato a Siliqua e Vallermosa. Quest’anno tutte le manifestazioni sono a Decimoputzu». Dopo i giochi, continua il sindaco, «sono stati premiati tutti i ragazzi partecipanti. Alla fine della giornata ai ragazzi è stato offerto un rinfresco. Ringrazio i professori di educazione fisica.

