Una giornata di sport e solidarietà 

Appuntamento da non perdere, a metà tra lo sport e la solidarietà, domani a Ussana, dove è in programma la prima edizione della Sardinia Cup 2023. Si tratta di un evento benefico (al palazzetto comunale dalle 9.30 alle 18) che vedrà impegnate in un torneo di calcio a 5 le squadre sarde iscritte al campionato Figc paraolimpico e sperimentale: Assemini, Carbonia, Dorgali, Nuoro e Olbia

La Sardinia Cup 2023 è organizzata dalla società sportiva San Sebastiano Ussana in collaborazione con il Comune, dalla Gioventù Assemini, da Movimenti Sardegna, dal Csm di Assemini, in collaborazione con Corrado Sorrentino, campione di nuoto e protagonista del giro della Sardegna a nuoto, artefice della onlus che porta il nome della figlia Amelia, scomparsa a 7 anni. Durante la manifestazione saranno raccolte le donazioni che andranno all'associazione Amelia odv per i bambini del Microcitemico (ig. pil.)

