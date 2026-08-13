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14 agosto 2026 alle 00:13

Una giornata di sport e inclusione al fianco del campione del mondo 

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Una mattinata di sport, emozioni e sorrisi nel segno dell’inclusione. È stata quella vissuta ieri dai ragazzi del progetto “Estate al mare”, protagonisti al Chia Laguna Resort di un’esperienza speciale insieme a Gianluca Zambrotta, campione del mondo con la Nazionale italiana di calcio nel 2006.

Accompagnati dai loro educatori, i ragazzi sono scesi in campo con Zambrotta e il suo staff, condividendo momenti di sport, divertimento e socialità. Un’esperienza andata oltre il semplice appuntamento sportivo, diventando un’occasione di incontro, partecipazione e condivisione.

A raccontare la mattinata sono stati soprattutto i sorrisi e gli sguardi pieni di entusiasmo dei ragazzi. Lo sport si è confermato così uno straordinario strumento di inclusione, capace di abbattere barriere, creare relazioni e valorizzare ogni persona.

L’iniziativa, proposta dalla GZ19 Football Legend Academy e fortemente voluta dalla vicesindaca e assessora allo Sport Elisabetta Loi e dall’assessora alle Politiche sociali Manuela Serra, si inserisce nel percorso dell’Amministrazione volto a promuovere lo sport come strumento di crescita, partecipazione e inclusione.

I ragazzi hanno voluto porgere un sentito ringraziamento a Gianluca Zambrotta, Fabiana e Luca, allo staff della GZ19 Football Legend Academy, al Chia Laguna Resort, alla Cooperativa Laboratorio Sociale per aver regalato una mattinata indimenticabile. (i.m.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

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