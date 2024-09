Una giornata di sport all’aperto in piazza 

Calcio, tennistavolo, pallavolo, tennis. E ancora danza, arti marziali, tiro con l’arco. Tutti gli sport che vengono praticati a Muravera (e non solo) arrivano per la prima volta in piazza Europa il 22 settembre grazie a “Sportcity”, la fondazione che promuove, appunto, l’attività sportiva in ogni Comune. «Una bella opportunità - spiega l’assessore allo Sport Matteo Plaisant - per far provare a tutti le diverse discipline sportive. La piazza Europa si trasformerà in un grande palazzetto dello sport all’aperto». Già durante l’estate nelle piazze di Muravera e Costa Rei sono state dedicate alcune giornate al tennistavolo grazie all’iniziativa del presidente della società di Muravera Luciano Saiu. Giornate che hanno visto impugnare la racchetta centinaia di turisti. Adesso arrivano anche gli altri sport. «Le società - aggiunge - che desiderano prendere parte a Sportcity potranno comunicare l’adesione entro il 16 settembre». (g. a.)

RIPRODUZIONE RISERVATA