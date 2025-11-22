VaiOnline
Il punto.
23 novembre 2025 alle 00:38

Una giornata di riposo poi testa alla Juventus 

Giusto un giorno di riposo per tirare il fiato, da domani testa alla Juventus. La sfida con i bianconeri di Spalletti – in programma sabato prossimo allo Stadium, a partire dalle 18 – apre un trittico di fuoco per il Cagliari che comprende anche le gare con Roma e Atalanta.

Una tappa alla volta. E già questa con la Vecchia Signora può segnare una svolta in trasferta per la squadra di Pisacane. I rossoblù si ritroveranno domani pomeriggio appunto al Crai Sport Center di Assemini per riprendere la preparazione. Il match di ieri col Genoa non ha lasciato particolari strascichi dal punto di vista fisico. Sempre sotto osservazione Deiola, appena recuperato. E chiaramente Mazzitelli e Zé Pedro, entrambi indisponibili per lo scontro diretto con il Grifone. Tradito dal polpaccio sinistro durante la rifinitura il regista romano, che spera comunque di riaggregarsi al gruppo già questa settimana. Tempi di recupero più lunghi (un mese nella migliore delle ipotesi) per il difensore portoghese che si è sottoposto a un intervento chirurgico di meniscectomia artroscopica selettiva del menisco esterno del ginocchio sinistro.

Tra gli indisponibili, chiaramente, anche Belotti, a sua volta operato al ginocchio sinistro per la ricostruzione del legamento crociato anteriore. Il Gallo sta proseguendo la fase di riabilitazione nell’Isola.

