Barcellona. Una giornata di Luna storta. Il Round Robin della Louis Vuitton Cup non è andato come il team di Luna Rossa Prada Pirelli sperava, relegato la barca italiana al secondo posto e assegnando ad Ineos Britannia il primato e il vantaggio di scegliersi l’avversaria per le semifinali che inizieranno sabato.

Le ultime sfide

La giornata di Barcellona, caratterizzata da vento tra 7 e 9 nodi, appena sopra il minimo richiesto per poter regatare, era iniziata con il chiaro successo (1’11” di vantaggio) di un team Ineos sempre più sicuro nelle prestazioni sui francesi di Orient Express: un verdetto senza appello che esclude l’ultima delle barche iscritte alla sfida all’America’s Cup. Nella seconda sfida, Luna Rossa, a quel punto raggiunta in classifica dai britannici a quota 6 vittorie, doveva replicare battendo Alinghi per assicurarsi il primo posto finale. Invece il team Prada Pirelli non è neppure partito: uno dei foil (quello di dritta) ha smesso di manovrare e la barca timonata da Checco Bruni e Jimmy Spithill è rimasta fuori dal campo di regata al momento di entrarci, pagando con l’inevitabile squalifica. A quel punto, mentre New Zealand disputava l’ultima regata prima della Coppa America, battendo nettamente American Magic (2’37”), Luna Rossa ha provato a riparare il guasto per presentarsi al via della regata di spareggio con i britannici di Ineos. E per fortuna c’è riuscita.

Lo spareggio

Per la seconda volta, però, la barca italiana ha incassato una pesante sconfitta nella regata per lo spareggio con Ineos Britannia. I britannici sono riusciti a partire meglio e prendere il favorevole lato destro del campo di regata, sfruttando la prudenza di Luna Rossa che non voleva correre rischi dopo l’incidente e visto il vento scarso che avrebbe punito ogni caduta dai foil. A quel punto, però, Ben Ainsley ha avuto buon gioco, controllando la situazione sino al traguardo, tagliato con 42" di margine.

Verso la semifinale

A questo punto spetta agli inglesi la prima mossa, cioè la scelta dell’avversaria per le semifinali che si disputeranno da sabato al meglio delle 9 regate (vince chi arriva primo a 5 vittorie). Tutto lascerebbe immaginale che la scelta ricada su Alinghi, quarta in classifica. Gli svizzeri, tornati alla leggendaria sfida, sono sinora apparsi più deboli, anche per il fatto di avere un albero danneggiato e riparato. A quel punto Luna Rossa si ritroverebbe a sfidare NYYC American Magic, terza nel girone. Gli americano stanno fronteggiano un problema non da poco, l’infortunio dello storico timoniere Paul Goodison, sostituito dal talentuoso, ma meno esperto, argentino Lucas Calabrese. In ogni caso, per Luna Rosa non sarà una sfida facile, a dispetto dei successi negli incroci precedenti. I vincitori delle semifinali si sfideranno a loro volta in finale (26 settembre, 7 ottobre) per decidere chi affronterà i Defenders di Emirates New Zealand nella 37ª America’s Cup dal 12 al 27 ottobre.

