Una giornata di lotta  contro le fiamme 

Tre inneschi per un incendio divampato intorno alle 14,20 in agro del Comune di Seulo: chi lo ha appiccato ha scelto tre punti strategici. Nel mirino “Bau Mulentis”, località particolarmente impervia, tanto da rendere impossibile l’intervento da terra da parte dei vigili del fuoco e delle squadre antincendio di Forestas, in difficoltà contro un forte scirocco. In fiamme macchia mediterranea, qualche rimboschimento e alcuni vigneti.

Le squadre impegnate nelle operazioni di spegnimento sono state coordinato dal personale della Stazione del Corpo forestale di Aritzo, coadiuvato dal personale a bordo di tre elicotteri proveniente dalle basi della Forestale di San Cosimo, di Farcana e di Villasalto. In azione anche due squadre dell’agenzia Forestas di Seulo. Le operazioni si sono protratte oltre il tramonto rendendo necessario impegnare in alcuni presidi notturni gli agenti della Forestale.

