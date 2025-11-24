VaiOnline
Morgongiori.
25 novembre 2025 alle 00:20

«Una giornata di grande festa per far conoscere il nostro territorio» 

Valorizzare un territorio dal grande potenziale. È stato questo il filo conduttore del “Premio Monte Arci – Suoni, saperi e sapori del Parco e dell’Ossidiana”, che si è svolto tre giorni fa nell’auditorium del Ceas, in via Monte Arci. La seconda edizione dell’iniziativa voluta dal Consorzio di gestione dell’omonimo parco, con il contributo dell’assessorato regionale al Turismo e della Fondazione di Sardegna e in collaborazione con il Comune di Morgongiori, ha premiato personalità, istituzioni e realtà produttive del territorio.

«Dopo il successo della prima edizione – commenta il sindaco, Paolo Pistis – la kermesse è ritornata con un programma molto intenso che ha visto protagonista un nutrito gruppo di eccellenze nelle 3 categorie: suoni, saperi e sapori. Oltre al riconoscimento speciale, Lorighittas d’oro, andato a Oscar Farinetti, fondatore nel 2007 di “Eataly”».

«Trovare le lorighittas in alcuni di questi negozi – prosegue Pistis – potrebbe dare una visibilità mondiale ad una eccellenza isolana, in modo tale che le artigiane oggi in attività a Morgongiori riescano a esportare i propri prodotti in alcuni micro segmenti del mercato estero». Tra i tanti premiati la cantante Bianca Atzei ma anche alcune istituzioni come il Corpo forestale e Forestas. ( g. pa. )

