Una giornata del cuore voluta dai diportisti 

Una campana sul pontile da suonare in ricordo di chi non c’è più e un defibrillatore dedicato a chiunque possa averne necessità. Sono i due punti che l’associazione diportisti “Marina di Sant’Antioco” ha inserito nel programma di domenica 7 luglio per “la giornata del cuore”.

Oltre all’installazione del defibrillatore e alla celebrazione della messa in banchina, ci sarà un momento di convivialità e di informazione. L’associazione ha, infatti, trovato la disponibilità del suo vicepresidente, il cardiologo Silvio Nocco, per programmare una serie di appuntamenti dedicati all’utilizzo del prezioso strumento salvavita. Si parte da un assunto: ormai è facile trovare la disponibilità di defibrillatori, ovunque. Meno invece, persone che lo sappiano utilizzare in caso di emergenza. «Abbiamo dunque pensato di dedicarci anche alla formazione che riguarderà chiunque voglia partecipare. Pensiamo ad esempio al personale dei centri commerciali e ai dirigenti e allenatori di società sportive - ha detto il presidente Gianni Inguscio - noi stessi abbiamo perso, purtroppo, alcuni soci, in eventi che, con tutta probabilità, col defibrillatore e persone in grado di saperlo usare, si sarebbero potute salvare. Anche alla loro memoria è dedicato tutto questo».

