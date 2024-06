Una giornata dedicata alla suora dei poveri 

Nuovo appuntamento oggi alla Marina con “KAR EL - La Città di Dio”, il programma della Casa di suoni e racconti dedicato alla storia della Chiesa cagliaritana ideato e diretto da Andrea Congia. In programma una giornata dedicata a suor Teresa Tambelli, che visse a Cagliari tra il 1907 e il 1964 (anno della sua morte) e che seguì le orme di suor Giuseppina Nicoli, mantenendo vivo l'impegno del suo ordine religioso, offrendo rifugio a numerosi sfollati e prendendosi cura degli orfani anche nei momenti più tragici dei bombardamenti nel 1943.

Il programma

Si inizia con il tour guidato che partirà alle 17.30 dall’Asilo Marina e Stampace (via Lodovico Baylle 78) e che si snoderà nel quartiere della Marina, permettendo ai partecipanti di scoprire le antiche vie della città che furono teatro delle azioni di Suor Tambelli. Il percorso, condotto dalla guida turistica Claudia Caredda in collaborazione con il ricercatore storico Maurizio Pretta, terminerà alle 19 in concomitanza con l’inizio del seminario dal titolo “Un ritratto di Suor Teresa Tambelli” condotto dal giornalista Francesco Birocchi, con gli interventi di suor Maria Rita Columbano e Mario Girau. A seguire il concerto narrativo “Santità di strada”, scritto e diretto dal chitarrista e autore Andrea Congia e che vedrà in scena la performer Giorgia Sarigu e i musicisti Gianluca Muggianu (fiati/tastiere) Dalila Ibba (arpa) e Walter Demuru (electronics) che comporranno per l’occasione l’Orchestrina dei Miracoli. Il costo per partecipare al tour guidato è di 10 euro, mentre l’ingresso al seminario e allo spettacolo sarà libero. È consigliabile prenotare al 345 3199602

