Una giornata dedicata ai nuovi nati nell’arco dell’anno 

Il Comune istituisce la “Giornata dei nuovi nati”, un momento per celebrare le bambine e i bambini venuti al mondo durante l’anno e le loro famiglie.

Diventerà un appuntamento annuale, quello che si terrà venerdì prossimo in Municipio, quando l’amministrazione comunale incontrerà i 118 bimbi nati nel 2022, e consegnerà loro il “Diploma di nuovo nato”. L’obiettivo dell’iniziativa è quello di diffondere, tramite il coinvolgimento dell’amministrazione comunale, le buone pratiche di accoglienza, l’informazione e il sostegno all’interno della stessa comunità in modo da alimentare il desiderio di rinascita, la forza della resilienza della comunità e i sentimenti di speranza, ancor più necessari in seguito alla recente pandemia.

La decisione di individuare una data per festeggiare tutti i bimbi entrati a far parte della comunità capoterrese è stata approvata dalla Giunta durante l’ultima riunione, dopo la proposta avanzata dalla consigliera e presidente della Commissione pari opportunità Silvia Cabras: «Questo appuntamento è stato ideato per dare il benvenuto a tutti i bambini nati l’anno precedente, non solo per accoglierli nella nostra comunità dal punto di vista istituzionale, ma anche per dare un valore alle nuove nascite e alle relazioni umane».

La data in cui celebrare l’arrivo dei 118 bimbi nati nell’arco del 2022 non è casuale. «Abbiamo scelto una giornata primaverile come simbolo di rinascita e ritorno alla vita – spiega Silvia Cabras - , sarà un momento di festa, ogni bambino riceverà il diploma e un sacchetto di semi da piantare, nella speranza che nascano nuove piante per testimoniare la nascita e la rinascita dopo la pandemia». (i. m.)

RIPRODUZIONE RISERVATA