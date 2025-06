Una giornata dedicata ai motori 

“Vesplatano”: è il nome dell’appuntamento organizzato dal Comitato di San Platano, a Villaspeciosa. Domani dalla mattina tutti gli appassionati di motori possono partecipare con i loro i mezzi a due, tre e quattro ruote. Ci saranno, per esempio, vespe, lambrette, api, si, bravo, ciao, califfoni, 500 d’epoca, mezzi storici, classici, macchine sportive, in esposizione o impegnate nelle gare di messa a punto di motori ed equipaggiamenti fuori serie e di impianti stereo.

Alle 9 accoglienza dei partecipanti e consegna della medaglia di ricordo. Alle 10 musica intrattenimento con lo speaker Mirco Piras e la prima esibizione dei drift show MarottoSound. Alle 11 benedizione dei caschi e, alle 11.30, per chi vuole giro libero in auto, in moto, in vespa non organizzato dallo staff e a discrezione e sotto responsabilità dei partecipanti. Alle 13 pausa pranzo con panini, birra e musica e soprattutto panini con la mortadella (Mortadella day). Dalle 15 valutazione scarico moto, show drift e altri intrattenimenti fino a chiudere la serata. Durante la giornata ci saranno prove di abilità e spettacolo drift. Alle 19 fine dell’attività con la premiazione e saluto ai partecipanti. (l. e.)

RIPRODUZIONE RISERVATA