Una giornata dedicata ai bambini 

Una giornata speciale dedicata ai bambini di Musei in questo primo weekend di estate.

È in programma per domani, a partire dalle 16.30, presso la pineta comunale di Guardia Su Lillu a Musei e si intitola “La pineta delle tribù”. Si tratta di una sorta di laboratorio creativo che gli organizzatori hanno riservato ai bambini fino ai 14 anni. L’appuntamento, che avrà inizio alle 17.30, comprende giochi a squadre per i partecipanti, mentre per i bambini fino ai 5 anni, che devono essere rigorosamente accompagnati da un adulto, ci saranno altre proposte. Sono previsti anche numerosi laboratori e per tutti i partecipanti sarà in funzione un punto ristoro. La manifestazione, alla sua prima edizione, è a cura dell'associazione “Noi Qui per Voi” di Musei, col patrocinio della locale amministrazione comunale.

