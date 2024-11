Una giornata dedicata ai bambini prematuri 

Ogni anno il 17 novembre il mondo si illumina di viola in occasione della Giornata della Prematurità, World Prematurity Day. Anche l’ospedale Brotzu, attraverso la Struttura di Neonatologia, partecipa alla celebrazione illuminando la facciata dell’ospedale San Michele sino a domani. La luce ha l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema della prematurità.

L’impegno

Si tratta di bambini svantaggiati, nati prima della 37ª settimana di gestazione, piccoli e fragili, che cominciano la loro vita in salita perché hanno bisogno di maggiori cure, sostegno e attenzione. Da subito necessitano di terapie intensive neonatali adeguate poiché non hanno ancora maturato del tutto organi e apparati e non sono ancora capaci di adattarsi alla vita fuori dal grembo materno.Nel Mondo un neonato ogni 10 nasce pretermine (o prematuro), quindi oltre 13 milioni di bambini in un anno nel Mondo. In Italia sono circa 25 mila, un numero importante con conseguente un impegno di cure e di spesa sanitaria nazionale.Il claim lanciato quest’anno da Efcni (European Foundation for the Care of Newborn Infants) e dalla Società italiana di neonatologia (Sin) è “Accesso a cure di qualità ovunque”.«Il 17 novembre è l’occasione per dedicare uno spazio alla riflessione su un tema che ci sta a cuore: l’accesso alle cure di qualità per tutti i neonati prematuri, ovunque si trovino», Commenta la dg del Brotzu, Agnese Foddis. «In un mondo sempre più indifferente tutti noi siamo chiamati a tutelare i diritti dei neonati prematuri e delle loro famiglie, a garantire cure di qualità e uguali per ogni piccolo paziente, senza barriere di nazionalità, religione o cultura».

