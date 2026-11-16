Si rinnova anche quest’anno, a Masullas, la tradizionale “Festa degli anziani”. Organizzata dall’amministrazione comunale, l’iniziativa è in programma per sabato 5 dicembre in un ristorante presente nel territorio del Parte Montis.
Per poter partecipare, gli interessati dovranno presentare l’iscrizione all’ufficio Protocollo o Servizio sociale, entro venerdì 20. Per informazioni ci si può rivolgere all’ufficio Servizio sociale.
«Anche quest’anno abbiamo portato avanti quest’iniziativa – commenta l’assessora alle Politiche di inclusione sociale ed educative, Manuela Porta – dedicando una giornata intera ai nostri anziani, in modo tale che possano passare un momento di convivialità, sperando di far trascorrere loro una giornata spensierata e permettere di ritrovarsi con persone che non vedono frequentemente». ( g. pa. )
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