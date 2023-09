Una giornata dedicata a promuovere lo sport 

Anche Assemini risponde all’appello della fondazione Sportcity e dedica l’intera giornata di oggi allo sport e al divertimento all’aria aperta, per promuovere l’inclusione sociale passando per la forza aggregante dello sport.

Organizzata dal Comune, in collaborazione con la Pro Loco e con l’importante contributo di numerose associazioni sportive del territorio, la manifestazione offre ai cittadini la possibilità di cimentarsi gratuitamente in diverse attività sportive come pilates, yoga, allenamento posturale, basket, calcio, corsa, total body, pole dance, walking e molto altro.

A partire dalle 9 e per tutto il pomeriggio saranno pronti ad accogliere i partecipanti il Parco del legno, l’Angy Village, la pista ciclabile Assemini-Decimomannu e il parco di Santa Lucia. Tra le attività previste anche il basket in carrozzina, il calcio per ipovedenti e il calcio camminato. La manifestazione non intende soltanto ricordare quanto lo sport sia fondamentale per il benessere psicofisico ma si pone tra gli obiettivi principali la diffusione della cultura della sostenibilità e dell’inclusione.

