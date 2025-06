Una giornata da incubo senza acqua 

File davanti alle autobotti, proteste e disagi per i cittadini e per i tantissimi turisti in vacanza a Pula e in tutte le località del litorale. Albergatori e ristoratori hanno cercato di fronteggiare l’emergenza, ma è stata una giornata decisamente complicata. In particolare a Sarroch, dove i cittadini si sono presentati in piazza Carducci puntuali alle 9 per ricevere quell’acqua, ma l’autobotte è arrivata con quattro ore di ritardo. Più che un’attesa è sembrata l’espiazione di una colpa, perché non si può considerare diversamente quello che ieri mattina hanno dovuto sopportare gli abitanti di Sarroch. Mentre a Pula, Villa San Pietro e Domus de Maria le cisterne sono arrivate all’orario prestabilito, a Sarroch si è dovuta attendere un’autobotte partita da Nuoro: il risultato è stato un ritardo che ha fatto montare su tutte le furie le tante persone in fila di primo mattino.

Disagi a Pula

I disagi hanno interessato anche tutti gli alberghi e i ristoranti. «Abbiamo dovuto avvisare i clienti affinché non bevessero acqua – dice l’albergatore Nicola Palomba - abbiamo dovuto fare scorta di acqua minerale per affrontare questa emergenza». Cosa che ha fatto anche il ristoratore Giancarlo Sanna. «Una giornata incredibile – racconta – erano anni che non si vedevano le autobotti a Pula. Abbiamo affrontato l’emergenza con l’acqua minerale». Qualcuno come Lello Montisci, titolare di un locale in piazza del Popolo, aveva fatto scorte d’acqua già da qualche giorno. «Abbiamo utilizzato la minerale per lavare l’insalata e preparare la pizza».

Protesta a Sarroch

Il sindaco di Sarroch, Angelo Dessì non nasconde la propria rabbia: «Siamo stati trattati come cittadini di serie B, quello che è accaduto non è accettabile. Ho trascorso quattro ore al telefono con i vertici di Abbanoa, a metà mattina mi è stato detto che il mezzo era in strada e sarebbe arrivato alle 11,30, ma si è presentato solamente un’ora e mezza dopo. Avrei preferito un maggiore trasparenza, chi paga regolarmente le bollette merita più rispetto. Sono arrivate inoltre le analisi da parte della Asl e confermano che l’acqua non è potabile». In tarda mattinata in Municipio è arrivata la lettera di scuse di Abbanoa per il disservizio, che non ha comunque placato gli animi. Durante la mattina di caldo africano, diversi cittadini hanno preferito andare a Villa San Pietro per riempire i propri bidoni, gli altri hanno atteso l’arrivo dell’autobotte partita da Nuoro. Marco Caboni, ristoratore, è tra quelli che non ha aspettato: «Ho tavoli prenotati per pranzo e cena, ho dovuto fare scorta di bidoni, non possiamo cucinare con l’acqua di rete». Gianluca Murtas, altro ristoratore, ha invece atteso in via Carducci: «Abbiamo acquistato già 160 litri di acqua minerale per cucinare e per questa giornata siamo a posto, il giovedì per noi è giorno di chiusura e non avremo problemi, il timore è però che il problema non venga risolto prima del weekend».

Giulia Mura è arrivata con i bidoni di buon mattino, e non vedendo l’autobotte ha provato a chiedere spiegazioni al call center di Abbanoa: «Mi sono sentita rispondere che se l’autocisterna non c’era sarei potevo tornare a casa, una beffa per chi sta sopportando un disagio simile». Non pochi, vedendo il capannello di persone in attesa, ma non l’autobotte, hanno preferito tornare a casa. Altri, come Turi Salemi, si sono arresi e sono tornati a casa con i bidoni vuoti: «Non posso trascorrere tutta la mattina qui, preferisco comprare l’acqua al supermercato, paghiamo le bollette profumatamente non possiamo essere trattati così».

