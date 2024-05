Una giornata contro la violenza di genere 

A scuola arriva la seconda edizione della giornata della solidarietà “Dignità, libertà, vita!”. Venerdì, dalle 8 alle 14, si svolgerà una manifestazione educativa e solidale negli spazi esterni della scuola secondaria di primo grado in via Eleonora d’Arborea. La mattinata sarà incentrata sul tema della violenza di genere, legata alle discipline curriculari di educazione civica nonché alle tematiche di cittadinanza. Saranno coinvolti gli alunni di tutte le 12 classi dell’istituto coordinate dalla docente di religione cattolica Maria Elena Marongiu: «Questa edizione è stata ispirata dal desiderio mio e di altri colleghi di rinnovare la bellissima esperienza vissuta durante la prima edizione. È stato scelto il tema legato alla violenza di genere in quanto durante quest’anno scolastico abbiamo lavorato tantissimo per la sensibilizzazione dei ragazzi verso questa tematica sia durante le lezioni che in occasione di specifiche uscite didattiche, in una delle quali abbiamo visto il film di Paola Cortellesi “C’è ancora domani”».

I fondi ricavati con il mercatino solidale, dove verranno venduti oggetti e cibi preparati dalle famiglie, andranno in beneficenza: «Abbiamo ritenuto che fosse una conclusione naturale di questo anno scolastico organizzare una raccolta fondi destinata ad associazioni e centri che si occupano di questi problemi».

