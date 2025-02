Una giornata contro il bullismo 

A Orotelli si è celebrata la Giornata contro il bullismo e il cyberbullismo. Ieri mattina, nella sede del Gal Barbagia, in via Pace, si è tenuta una giornata dedicata agli alunni delle scuole dell'obbligo di Orotelli.

L'iniziativa di alta importanza sociale è nata dall'impegno dell’amministrazione comunale con il sindaco Tonino Bosu e l'assessorato ai Servizi sociali che, intervenuti con i rappresentanti delle forze dell'ordine, gli operatori sociali, volontari e amministratori hanno detto un grande no ai comportamenti aggressivi, prevaricatori e violenti, in particolare tra giovani e giovanissimi spesso vittime.

È stato poi proiettato il film "Wonder" diretto da Stephen Chomsky che offre una prospettiva potente sulla diversità fisica e sull'importanza di guardare oltre l'apparenza, e un supportarsi a vicenda (sia adulti sia ragazzi) tra gentilezza e accettazione. In seguito si è riflettuto sul tema e aperto un dibattito, sempre con gli studenti come protagonisti. I ragazzi coinvolti nella discussione hanno dimostrato di avere a cuore il problema e l’amministrazione può ritenersi soddisfatta della riuscita dell’iniziativa organizzata sul tema.

RIPRODUZIONE RISERVATA