Una giornata con i rubinetti a secco 

Un mercoledì nero per famiglie, commercianti e servizi, nonché (per altro verso) per gli automobilisti. Oggi gli operai di Abbanoa lavorano all’altezza della rotatoria tra via Marconi e viale Colombo, impegnati nella riparazione di una condotta, e dopo l’annunciata interruzione dell’erogazione dell’acqua in tutta la città, litorale escluso (da Margine Rosso a Geremeas), i rubinetti resteranno a secco dalle 10,30 presumibilmente fino alle 18,45. Non solo: i lavori si svolgeranno in uno dei nodi critici per la circolazione stradale, con la contemporanea chiusura di via Della Musica per l’allestimento del mercatino rionale. Traffico e code assicurati.

Servizio dimezzato

Ancora una volta quindi, dopo le ripetute interruzioni dell’erogazione dell’acqua nei mesi scorsi, la città dovrà affrontare ulteriori disagi e monta la protesta. Alcuni bar e ristoranti hanno annunciato la chiusura. In vista dei problemi di oggi, Graziano Usai, 45 anni, della caffetteria I Like proprio di fronte al Comune, valutava se aprire, «nelle prime ore del mattino prima che manchi l’acqua. Ma è un disagio enorme per noi che dobbiamo garantire i servizi. Quando manca l’acqua poi, puoi servire solo in contenitori di cartone, che hanno un costo e quindi si è costretti ad aumentare i prezzi». Amareggiato è anche Alessandro Pinna, del salone di parrucchieri di via Vespucci: «Abbiamo dovuto annullare gli appuntamenti delle clienti, cercheremo di lavorare con gli uomini per rasature e cose veloci, ma a noi questi danni chi ce li rimborsa? Per una riparazione tolgono l’acqua a tutta la città, non mi sembra normale».

Il nodo della rete

Il problema è che la città è alimentata da due grandi serbatoi che si trovano sopra la collina di Sa Serrixedda: entrambi ricevono l’acqua dal potabilizzatore di Simbirizzi, il più grande impianto di trattamento delle acque della Sardegna. Dai serbatoi di Sa Serrixedda l’acqua viene distribuita in città tramite una grossa condotta che passa lungo l’ex 125, attraversa l’incrocio sulla 554 e prosegue lungo via Marconi. Ed è per questo che, anche oggi, chiudendo il serbatoio a Sa Serrixedda l’acqua mancherà a tutta la città. Cosa che si sta cercando di ovviare per il futuro, rendendo operativi sei distretti idraulici, e allora si potrà chiudere soltanto l’area del centro abitato interessata dai lavori.

Corso di sopravvivenza

«Noi abbiamo una piccola cisterna ma poi per pulire tutto dovremmo aspettare che torni l’acqua», dice Alessandro Erbì, 34 anni, di Gastromania. «Di certo», aggiunge, non potremmo lavorare come sempre. L’ennesima volta in un anno, siamo davvero stanchi». E ancora Andrea Mancini e Massimiliano Soru, pizzeria Tam Tam: «Siamo corsi a comprare le bottiglie d’acqua per poter fare l’impasto per le pizze. Ogni giorno ce n’è una. A luglio avevamo dovuto buttare tutto perché era mancata la luce per quasi due giorni, adesso l’acqua. Sono disagi continui». Abbanoa, dal canto suo, assicura che, «sarà cura dei tecnici del gestore contenere quanto più possibile l’orario di interruzione e anticipare il riavvio dell’erogazione qualora l’intervento dovesse essere concluso in anticipo».

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