«Una giornata anti razzismo con la Villacidrese» 

Un incontro, dopo quanto accaduto in campo, utile a far capire che «nello sport non ci deve essere alcuno spazio per le discriminazioni». E l’idea di una giornata contro il razzismo.

È quanto avvenuto alcuni giorni fa su iniziativa di Marco Meloni, presidente del Cus Cagliari di calcio a 5, per «presentare le mie scuse, sentite e profonde» al giocatore brasiliano Sergio Rocha e al suo club (la Villacidrese) oggetto degli insulti di stampo razzista durante il match di Serie C1 giocato una settimana fa. Episodio rimbalzato subito sui social e ancora prima all’origine della decisione del massimo dirigente degli universitari di esonerare subito il responsabile dell’accaduto, il tecnico Andrea Congiu, che a sua volta ha chiesto immediatamente scusa pur ammettendo la gravità del suo comportamento (l’allenatore è stato difeso da una giocatrice e da un dirigente del club, che lo hanno definito «brava persona, ha sbagliato ed è stato punito ma non è un razzista»).

Pochi giorni dopo Meloni, il quale a sua volta ha ribadito che l’episodio è stato di «una gravità inaudita» e «incompatibile con la funzione educativa di chi dovrebbe insegnare ai giovani i valori sportivi», ha chiesto e ottenuto di incontrare Matteo Marrocu, presidente della Villacidrese, e il calciatore Rocha. «Mi sono chiesto come sia possibile che un fatto di tale gravità sia accaduto proprio da noi, al Cus Cagliari», ha sottolineato Meloni, «e la risposta che mi sono dato è che facciamo troppo poco per vedere quel che ci accade intorno, per riflettere e far riflettere, per vigilare sui comportamenti negativi, perché i nostri tecnici svolgano il loro compito di educatori consapevoli della loro responsabilità».

Così, per «farsi promotore ancora più attivo dei valori della tolleranza e dell’inclusione», Meloni discuterà «con il Consiglio direttivo, il Rettore dell’Università di Cagliari e il presidente del Coni Sardegna» su come dar vita a questo percorso». A cominciare «da una giornata contro il razzismo e le discriminazioni che vorremmo organizzare insieme alla Villacidrese Calcio».

