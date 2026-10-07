Una giornata al museo per Davide Camper day, domenica c’è il raduno 

Un ricordo che continua a viaggiare sulle strade della Marmilla nel nome di Davide Serra, conosciuto come “Tramontana”, scomparso prematuramente a 56 anni nel giugno 2023 e ancora oggi ricordato da tutti con affetto. Grande amico e appassionato camperista, fu proprio lui a suggerire all’amministrazione comunale di Villanovaforru la zona per realizzare un’area camper in via delle Grotte. Un’idea diventata realtà con un intervento finanziato dalla legge regionale 16/2017 e inaugurato il 15 giugno 2024: l’area, per coincidenza, richiama proprio il suo soprannome. Da quel legame nasce il “Camper Day Tramontana”, giunto alla terza edizione. Il raduno, dedicato a Davide, è in programma domenica al Museo Sa Corona Arrùbia, a Lunamatrona. Già una trentina i camperisti iscritti alla giornata, che inizierà alle 10 con il ritrovo al museo: alle 11 la partenza del corteo, alle 12 l’aperitivo al parco e alle 13 il pranzo. Infine alle 15 la visita al museo.

RIPRODUZIONE RISERVATA