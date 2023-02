«Una gioia essere il primo “Luogo del cuore” nell’Isola» 

Primo in Sardegna e trentesimo a livello nazionale. Il monastero di Santa Chiara è il luogo del cuore Fai più votato nell’Isola e questo consentirà di ottenere, a fronte di un progetto, un contributo per il restauro e la valorizzazione.

La campagna con la raccolta delle firme era partita lo scorso autunno e aveva convinto 8.094 cittadini a sostenere l’iniziativa perché il complesso claustrale di via Santa Chiara potesse diventare Luogo del cuore. Un lavoro e un grande impegno da parte del gruppo oristanese del Fondo per l’ambiente italiano e dai tanti amici della comunità delle clarisse, suore che hanno deciso di dedicarsi alla vita di clausura ma che mantengono le porte aperte alla città e a chi ha bisogno.

«Una immensa soddisfazione - hanno fatto sapere le monache – per noi è la conferma dell’affetto che tanti amici dimostrano ogni giorno». La soddisfazione è grande anche per i componenti della delegazione oristanese Fai: «Un risultato che ci riempie di gioia - ha detto Bruna Bianchina, a capo della delegazione – Un orgoglio per la città avere un Luogo del cuore».

Ora per il monastero si apre una possibilità, quella di presentare un progetto di recupero e valorizzazione del complesso. Il progetto sarà poi valutato dei vertici nazionali del Fai che potrebbero, quindi, decidere di mettere a disposizione il finanziamento.

Il complesso conventuale di Santa Chiara venne edificato nel 1343 su una preesistente chiesa per volere di Pietro III, giudice di Arborea. Realizzata in forme gotiche, la chiesa conserva ancora l’antica abside e non pochi avanzi del monastero.