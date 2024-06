Una gigantesca macchia rossa a Berlino  

A 18 anni da quel magnifico “cielo azzurro sopra Berlino”, con la vittoria ai rigori contro la fortissima Francia di Zidane, l'Italia torna a giocare nella città passata alla storia come baluardo tra est e ovest di un mondo ormai lontano nel tempo.

A una prima impressione sembra di rivivere le vigilie dei match contro Albania a Dortmund e Croazia a Lipsia, con una netta prevalenza dei tifosi avversari rispetto ai sostenitori azzurri. Le strade di Berlino si stanno colorando di rosso con l'arrivo di tanti e rumorosi tifosi rossocrociati con magliette rosse in evidenza e cappellini. Supporter elvetici che già cantano e fanno festa, ma poi come successo con i sostenitori albanesi e croati a festeggiare ed andare avanti alla fine sono stati quelli azzurri. «Battiamo l'Italia e andiamo a Dusseldorf - avvisa spavaldo Ghunter, pittoresco tifoso svizzero che sa anche qualche parola di italiano - siamo forti, vogliamo diventare la rivelazione di questo Europeo. Non abbiamo paura di nessuno». Da Berlino a Berlino sempre all'Olympiastadion, che ieri pomeriggio ha riabbracciato la Nazionale italiana attesa nell'impianto berlinese, il più capiente di Euro 2024 con 71.000 posti, per la conferenza stampa della vigilia e la walk around dei giocatori. Il tutto 6.565 giorni dopo aver alzato la Coppa del Mondo. Dal quarto titolo Mondiale al quarto di finale in palio nella partita con la Svizzera di stasera: cambia l'avversaria rispetto alla Francia di allora, cambia la competizione, resta un punto di contatto, Gigi Buffon, 18 anni fa protagonista indiscusso della finale e oggi capo della delegazione azzurra.

