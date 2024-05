Una gara per inaugurare il bike park 

Inaugurato il bike park comunale, una struttura sportiva frequentata soprattutto dai ragazzi del paese e che si propone di promuovere questa disciplina sportiva in un territorio particolarmente adatto per le escursioni in bicicletta e che potrebbe avere anche una importante valenza turistica.

L’occasione per inaugurare il bike park è capitata con l’organizzazione del primo trofeo “Città di Burcei” di mountain bike: organizzata dalla "ASD Polisportiva Burcerese con la collaborazione del Comune, la manifestazione ha coinvolto diverse scuole di MTB provenienti da Cagliari, Quartu, Selargius, Lanusei, Villaputzu, Loceri, Cardedu e Barisardo.

«Il nuovo gruppo direttivo della Polisportiva Burcerese - dice il presidente Enzo Monni - sta portando avanti diverse iniziative. Non solo calcio, ma anche altre specialità, compresa la Mountain bike, seguita dall’istruttore Antonello Frau». (ant. ser.)

