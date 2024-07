Una gara europea per affidare la cura di cani e gatti randagi 

Il Comune di Sinnai ha indetto la gara europea a procedura telematica per l’appalto del servizio di ricovero, custodia, cura e mantenimento dei cani abbandonati o randagi, ritrovati nel territorio comunale. Ma anche dei gatti, con servizio esclusivamente finalizzato alla sterilizzazione o al ricovero per motivi sanitari e di trasporto e smaltimento degli stessi animali in caso di morte durante il periodo di custodia in struttura autorizzata per tre anni ed eventuale rinnovo per altri tre anni. I randagi in paese non mancano di certo: sono tanti i cani che vengono abbandonati a se stessi durante l’estate.

La Giunta comunale ha invece affidato ad una impresa di Settimo San Pietro i lavori di pulizia di aree comunali nella frazione turistica di Solanas. Prevista la spollonatura (potatura verde) delle piante situate all’interno delle aiuole; la potatura della siepe di oleandro, per evitare la fuoriuscita di rami laterali, la potature di piante di ulivo e ornamentali presenti nel parco. E ancora, il taglio e il rifilo con precisione di piante da siepe cresciute in maniera spontanea.

Programmata pure la cura di palme da terra per un’altezza fino a tre metri e la potatura di alberi che ostruiscono il passaggio delle macchine e dei pedoni nelle stradine della località turistica. Prevista una spesa di quasi diecimila euro. I lavori dovranno essere ultimati in tempi brevi. (r. s.)

RIPRODUZIONE RISERVATA