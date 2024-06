Una gara di mountain bike sui sentieri del bosco Seleni 

Divertimento, prelibatezze e anche sport sulle due ruote per la trentanovesima sagra delle ciliegie in programma questo fine settimana. La mattina di domenica 23 giugno si disputerà il quindicesimo trofeo città di Lanusei. Una gara in mountain bike riservata a bambini e ragazzi dai quattro ai quattordici anni e dai quindici ai diciotto anni. La manifestazione si svolgerà al Selene dove è già pronto il circuito per la competizione sullo sterrato. I ciclisti dovranno indossare obbligatoriamente il casco. L’appuntamento è per le nove al Seleni, la partenza è fissata per le 9.30. Dopo la gara seguiranno le premiazioni. Per informazioni 3285354995. (fr.l.)

