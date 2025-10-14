Una “gabbia” per il Rio Flumineddu 

Sono ufficialmente entrati nel vivo i lavori di mitigazione idraulica del Rio Flumineddu, che passa attraverso San Sperate, dividendo il paese in due. Più di mezzo milione di euro in totale per le operazioni che, tra l’altro, dovrebbero permettere di innalzare il livello degli argini garantendo quindi una maggiore sicurezza per il centro abitato e i suoi residenti.

I lavori

Il Rio Flumineddu costeggia una delle vie principali del paese, la via Risorgimento che fa parte della Statale 130dir. Il fiume artificiale passa inoltre sotto via Sardegna per un breve tratto, ma anche sotto la piazza Gramsci (la piazza principale del paese) e sotto una parte del Giardino Megalitico. Proprio qui si stanno concentrando i lavori degli operai.

Nel fiume, per ora vuoto, gli operai ora sono impegnati nel trasporto di terra, anche con mezzi pesanti. Fabio Tidili, residente in zona, osserva e commenta: «Ben venga una maggiore sicurezza per chi abita intorno». Alessia Baldi aggiunge: «Speriamo che non piova e non si riempia il fiume proprio questi giorni di lavoro».

Il Comune

Il sindaco di San Sperate, Fabrizio Madeddu, spiega: «Sono i lavori di sistemazione idraulica al secondo lotto 2, finanziati dalla Regione per le azioni di mitigazione del rischio nei centri abitati. L’intervento interessa il tratto a valle del corso d’acqua e ha l’obiettivo di mettere in sicurezza gli argini e stabilizzare le strutture di contenimento, attualmente in stato di avanzato degrado».

Le prime operazioni hanno visto «il rifacimento e il consolidamento del muro, dal distributore di benzina fino al parco, mediante una struttura rinforzata e ancorata al terreno, progettata per garantire resistenza e durata nel tempo», prosegue Madeddu.

A monte

Ma le operazioni andranno avanti: «Si coinvolgerà l’area a monte di via Atzedi, nei pressi del guado. Qui si interverrà sulla regolarizzazione dell’alveo, sull’installazione di strutture di difesa spondale e sulla realizzazione di una gabbionata metallica per l’uniformazione delle quote». Termini tecnici, ma in sintesi il sindaco afferma: «Si tratta di un intervento fondamentale per la sicurezza del territorio e per la prevenzione del rischio in una zona che da tempo richiede attenzione e opere strutturali».

L’assessora ai Lavori pubblici, Ilaria Pili, aggiunge: «A San Sperate sono diversi i cantieri attualmente attivi e altri si attiveranno presto. Dalla mensa, alle strade e la palestra di via Sassari. Questi sul fiume dovrebbero finire all’inizio del 2026. Alcuni potranno dare qualche disagio, ma sono importanti».

