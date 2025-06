Una furia cieca nella lite tra ragazzi 

Resta in carcere a Bancali Alessio Tonzanu, il 18enne di Sennori su cui pende l’accusa di tentato omicidio. La convalida della misura cautelare per il giovane, difeso dall’avvocata Chiara Murgia, si dovrebbe tenere nella giornata di oggi a distanza di oltre due giorni dall’esplosione di violenza che, alle tre di domenica, ha provocato il ricovero a Sassari di quattro giovani in codice rosso e il grave ferimento di un 21enne che lotta ancora tra la vita e la morte. Per quest’ultimo, che si trova nel reparto di Rianimazione del Santissima Annunziata, i medici attendono che scadano le 48 ore di coma farmacologico per valutare il suo quadro clinico.

E lo sconcerto regna sovrano a Sennori, dove si è consumato l’episodio in piena notte mentre si spegnevano i festeggiamenti per San Giovanni Battista. Proprio accanto all’edificio sacro dedicato al santo ha avuto luogo l’aggressione di cui è sospettato il giovane, maggiorenne da poco tempo. Armato di un coltello da sub il ragazzo si è reso autore, secondo le accuse, di una vera e propria aggressione ai danni di persone poco più grandi di lui e provocata da un movente che resta ancora misterioso. Il campo delle ipotesi riferisce di un precedente litigio, con Tonzanu che sarebbe finito tra i rovi dopo uno scontro, e in ogni caso di una tensione latente che ha rotto gli argini in maniera indiscriminata. Tanto che, sembrerebbe, tra i codici rossi ci sarebbero anche due amici di Alessio che avrebbero tentato di fermarlo finendo però coinvolti pure loro nell’attacco. I testimoni riferiscono scene impressionanti, di sangue che scorre da diverse ferite e che i giovani hanno provato a tamponare con le proprie magliette in attesa dei soccorsi. Il 21enne non ha avuto però questa possibilità, avendo ricevuto una serie di fendenti, tra cui uno profondo all’addome, che gli ha fatto perdere conoscenza e, purtroppo, far sbattere la testa con violenza al suolo. Proprio le conseguenze di questo impatto sono quelle che destano più preoccupazione, anche per gli esiti a lungo termine. Intanto, sottotraccia, emerge una cornice più ampia intorno a una parte della gioventù sennorese, attratta dalla facile reperibilità di alcol e, soprattutto, cocaina. Un’emergenza sociale che non è dato ancora sapere se abbia avuto un ruolo in quanto accaduto, su cui stanno indagando i carabinieri coordinati dalla procura e dalla pm Lara Senatore.

